Гендиректор «Пари НН»: яркие голы Севикяна навсегда останутся в истории клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о полузащитнике Эдгаре Севикяне, который перешёл в «Ференцварош».

«Чем запомнился Севикян по игре за «Пари НН»? Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что Эдгар пока не забывался, чтобы чем-то запомниться. Ещё вчера утром он был членом нашей команды, нашего клуба. Конечно, яркие голы, которые он забивал, навсегда останутся в истории «Пари НН». Думаю, этим он и запомнился болельщикам, и мне тоже», — приводит слова Гусейнова издание «РБ Спорт».

Напомним, об уходе Севикяна в «Ференцварош» «Пари НН» объявил вчера, 17 января. Эдгар является воспитанником московского «Локомотива» и испанского «Леванте». Армянский футболист летом 2022 года перебрался в «Пари НН» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Севикян сыграл за нижегородцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами. Кроме того, в 2023 году футболист стал вызываться в основную сборную Армении, за которую успел сыграть четыре матча.