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Спортдир «Ференцвароша» объяснил подписание Эдгара Севикяна

Спортдир «Ференцвароша» объяснил подписание Эдгара Севикяна
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Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал прокомментировал трансфер полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна из «Пари Нижний Новгород». Функционер считает, что экс-футболист нижегородцев отлично подходит венгерской команде.

«У нас хороший скаутский отдел, который следит за многими лигами и игроками персонально, согласно профайлам, которые мы составляем. Эдгар нам здорово подходит, у него большой потенциал, чтобы развиваться и в конечном итоге вырасти в отличного футболиста. Поэтому мы постарались сделать все, чтобы он оказался у нас», – приводит слова Хайнала «Спорт-экспресс».

Напомним, сегодня, 17 января, «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе полузащитника Эдгара Севикяна. Игрок сборной Армении перебрался в «Ференцварош». С клубом из чемпионата Венгрии 22-летний футболист заключил соглашение до июня 2028 года.

Ранее генеральный «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какую сумму российский клуб получил за трансфер Севикяна «Ференцварош».

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