Стивен Джеррард готов продлить контракт с «Аль-Иттифаком» до 2027 года — The Athletic

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард выразил готовность продлить истекающий следующим летом контракт с саудовским клубом на два года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X.

По информации источника, руководство клуба заверило английского специалиста, что продолжит поддерживать его финансово. В частности, речь идёт о приобретении новых игроков и развитии клуба. Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» летом 2023 года. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере бывший капитан «Ливерпуля» работал с «Астон Виллой» и «Рейнджерс». Также Джеррард тренировал молодёжную команду «Ливерпуля».

После 19 туров саудовской лиги сезона-2023/2024 «Аль-Иттифак» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.