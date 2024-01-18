Экс-игрок «Спартака» Давыдов: Дзюба — главный медийный футболист России, красавчик!

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов высказался о форварде московского «Локомотива» Артёме Дзюбе, заявив, что Дзюба является главным медийным футболистом России на данный момент.

«Дзюба — главный медийный футболист России на данный момент? Да, конечно. Артем в любом случае всем всё доказал. Красавчик. Нет никаких вопросов, даже разговоров быть не должно.

Не смущали его шоу? Это его выбор, ему нравится. Думаю, его мало волнует, что о нём подумают. Больше надо судить его как спортсмена. Он молодец.

Шоу ему мешают? Мне кажется, его это делает только сильнее. Он живёт прекрасной жизнью: играет, забивает. Что ещё надо? Артём просто такая личность», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провёл 16 матчей в составе московского «Локомотива», в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Также 35-летний нападающий сыграл четыре матча в Фонбет Кубке России в составе железнодорожников, отдав одну голевую передачу.

«Локомотив» в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на счету железнодорожников 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр