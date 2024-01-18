Источник: «Спартак» предложил вариант с арендой Лайкина нескольким клубам РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» намерен отдать 20-летнего полузащитника команды Максима Лайкина в аренду в текущее зимнее трансферное окно и уже предложил этот вариант нескольким командам Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, интерес к молодому полузащитнику также проявляет «Нефтехимик» из Мелбет Первой Лиги, за который Лайкин уже выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Отмечается, что Максим также хочет уйти из стана красно-белых в аренду для получения регулярной игровой практики. Сообщается, что окончательное решение по Лайкину, скорее всего, будет принято после окончания первого тренировочного сбора команды.

Напомним, 20-летний Лайкин в нынешнем сезоне сыграл за основную команду «Спартака» три матча, не отметившись результативными действиями. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. «Зенит» располагается на второй строчке, в активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за 18 встреч.