Стало известно, кем «Атлетико» хочет заменить Корреа в случае его перехода в «Аль-Иттихад»

Руководсвто мадридского «Атлетико» достигло предварительной договорённости об аренде 23-летнего нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина, которого «матрасники» рассматривают в качестве замены вингеру Анхелю Корреа в случае его перехода в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Атлетико» также изъявил готовность заплатить за аренду Кина небольшую денежную сумму. Подчёркивается, что на текущий момент присоединится ли итальянский нападающий к «матрасникам», зависит исключительно от решения Корреа.

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Ранее в СМИ появилась информация, что «Аль-Иттихад» готов предложить Корреа зарплату в € 60 млн, которые будут выплачиваться на протяжении трёх лет.

Напомним, в нынешнем сезоне Кин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.