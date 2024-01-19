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Давыдов: после игры с «Локо» меня отправили в «Химки-2», хотя я даже не вышел на поле

Давыдов: после игры с «Локо» меня отправили в «Химки-2», хотя я даже не вышел на поле
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Бывший нападающий «Химок» Денис Давыдов рассказал о переводе во вторую команду подмосковного клуба после кубкового поражения от «Локомотива».

«Мы тогда проиграли «Локомотиву» в кубке 5:1. Гогниев (Спартак Гогниев, главный тренер «Химок» на тот момент. — Прим. «Чемпионата») говорит: «Здесь есть люди, которые играли и не соответствуют уровню». И меня отправляют в «Химки-2», а я тогда даже не вышел.

Конечно, есть моменты, которые я не понял. Мне это не объяснили. В любом случае это их выбор. Может быть, они и не должны объяснять. Он тренер — он решает, обижаться я не буду. Так бывает. Жизнь не заканчивается», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, Давыдов находился в системе подмосковного клуба с июля 2022 года по июль 2023 года. За основной состав «Химок» нападающий провёл один матч, не отметившись результативными действиями.

Всего за свою карьеру Давыдов также успел поиграть за московский «Спартак», чешскую «Младу-Болеслав», за «Спартак» из Юрмалы, «Пари НН», ЦСКА София, «Томь», и «Знамя Труда». В последнее время форвард выступает в Медиалиге.

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