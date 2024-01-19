Невилл: правила финансового фэйр-плей требуют доработки, мне они не нравится

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл рассказал о своём отношении к правилам финансового фэйр-плей в Англии.

«Я бы хотел видеть поправки к этим правилам. Финансовый фэйр-плей был придуман топ-клубами, чтобы защитить топ-клубы. Ведь они являются теми, кто зарабатывает больше всего. Мне это не нравится. Думаю, правила нуждаются в доработке, их нужно менять», — приводит слова Невилла Chronicle Live.

Напомним, ранее стало известно, что руководство английской Премьер-лиги может лишить очков и оштрафовать «Эвертон» и «Ноттингем Форест» за нарушение финансовых правил устойчивого развития чемпионата. В ноябре 2023 года с «Эвертона» было снято 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.