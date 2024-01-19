Игрок «Сити» Уолкер: я бы хотел поиграть с Месси. Пеп говорит, что у него особенная аура

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер ответил на вопрос о том, с каким футболистом он хотел бы поиграть.

«Это Лионель Месси. Пеп говорит, что у него особенная аура на футбольном поле. Я также говорил с Хулианом Альваресом о нём и о том, что он привносит в команду. Я уже встречался с ним на поле, и тогда мне очень повезло, но играть с ним в одной команде — это должно быть нечто особенным», — приводит слова Уолкера Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гвардиола работал с Месси, когда тренировал каталонскую «Барселону» (2008-2012 год).

Альварес играет вместе с Месси в аргентинской национальной команде. В 2022 году в составе сборной Аргентины они выиграли чемпионат мира, который проходил в Катаре.