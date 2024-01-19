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«Наполи» объявил о подписании нападающего Сириля Нгонжа

«Наполи» объявил о подписании нападающего Сириля Нгонжа
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Пресс-служба «Наполи» сообщила, что неаполитанский клуб приобрёл 23-летнего нападающего Сириля Нгонжа, ранее выступавшего в составе итальянской «Вероны».

Фото: Официальный аккаунт ФК «Наполи» в соцсети Х (ранее Twitter)

«Из Бельгии в «Наполи». Добро пожаловать, Сириль», — написано в официальном аккаунте «Наполи» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что неаполитанцы заплатят за бельгийского футболиста € 18 млн, а также бонусы.

В нынешнем сезоне Нгонж принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

После 20 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 31 очко и занимает восьмое место.

Турнирная таблица Серии А
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