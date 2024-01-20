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Новый спортивный директор «Спартака» Амарал рассказал, как познакомился с женой из России

Новый спортивный директор «Спартака» Амарал рассказал, как познакомился с женой из России
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Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как познакомился со своей русской женой.

«Она родом с Урала. На тот момент жила в Москве и поехала на отдых в Португалию, где мы и встретились. Это была любовь с первого взгляда. Я понял, что точно должен поехать в Москву. Было сложно совместить поездку с рабочим графиком в «Бенфике», но я смог поехать на несколько дней. После этого она приехала жить ко мне в Португалию. Ей начал нравиться футбол, хотя до этого она смотрела хоккей. За это время она полюбила «Бенфику». Теперь, уверен, она полюбит «Спартак», — приводит слова Амарала официальный сайт «Спартака».

Напомним, до перехода в «Спартак» Амарал работал главным скаутом в лиссабонской «Бенфике». Ранее Томаш заявлял о намерении сократить обойму основной команды красно-белых.

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