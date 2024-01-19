«Мы быстро нашли общий язык». Амарал — о знакомстве с Абаскалем в «Спартаке»

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал рассказал о взаимодействии с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Как прошло знакомство с Гильермо Абаскалем? Мы в постоянном контакте с Гильермо. Конечно, какие-то решения принимает непосредственно спортивный директор. Но мне важно, чтобы главный тренер чувствовал себя комфортно. Я не хочу привозить игроков, которые ему не нужны и которых он не будет использовать. Мы быстро нашли общий язык. К тому же Абаскаль тоже рос в больших клубах: обучался в «Барселоне», работал в «Севилье». Мы понимаем друг друга, и это здорово для нашего клуба», — приводит слова Амарала официальный сайт «Спартака».

Напомним, «Спартак» объявил о назначении на должность спортивного директора Томаша Амарала 22 декабря.