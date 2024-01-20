Месси и Суарес впервые сыграли вместе за «Интер Майами» в ничейном матче с Сальвадором

В ночь с 19 на 20 января мск в Сальвадоре состоялся товарищеский матч между клубом американской МЛС «Интер Майами» и национальной командой Сальвадора. Игра завершилась с ничейным счётом 0:0.

Эта игра стала первой, в которой за «Интер Майами» вместе сыграли бывшие партнёры по линии атаки испанской «Барселоны» — 36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси и 36-летний уругвайский форвард Луис Суарес. Оба футболиста вышли в стартовом составе и были заменены в перерыве матча.

Также вместе с Месси и Суаресом первый тайм провели на поле их экс-одноклубники по «Барсе» — 35-летний опорный полузащитник Серхио Бускетс и 34-летний левый защитник Жорди Альба.

Лионель Месси подписал контракт с «Интером Майами» в июле 2023 года. Луис Суарес перешёл в американский клуб 22 декабря 2023 года.