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Алжир — Буркина-Фасо: стартовые составы на матч Кубка африканских наций

Алжир — Буркина-Фасо: стартовые составы на матч Кубка африканских наций
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Сегодня, 20 января, состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Алжира и Буркина-Фасо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
20 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Алжир
1-й тайм
0 : 0
Буркина-Фасо

Стартовые составы команд:

Алжир: Мандреа, Аталб, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури, Бенталеб, Фегули, Зерруки, Марез, Бунеджа, Белайли.

Буркина-Фасо: Коффи, Яго, Тапсоба, Дайо, Нагало, Каборе, Гира, Туре, Сангаре, Конате, Тапсоба.

В матче 1-го тура Алжир сыграл вничью с Анголой (1:1), а сборная Буркина-Фасо с минимальным счётом победила Мавританию.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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