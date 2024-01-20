«Давление на руководство «Спартака». Кузьмичёв — о слухах про уход Абаскаля в «Кадис»

Бывший заместитель генерального директора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может в ближайшее время возглавить испанский «Кадис».

«Абаскаль покинет «Спартак»? Зимой он «Спартак» не покинет и продолжит работу в московском клубе. Что касается информации об интересе «Кадиса», очень похоже, что это даже не щекотание нервов болельщикам, а больше давление на руководство «Спартака». Мол, смотрите, какой специалист востребованный, поэтому не надо быстро принимать решения, пусть спокойно работает», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что Абаскаль рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера испанской команды. Его главным конкурентом является аргентинский специалист Эдуардо Бериццо. Также стоит отметить, что сегодня, 20 января, «Кадис» подтвердил отставку главного тренера Серхио Гонсалеса.

Тем не менее позже появилась информация, что Гильермо Абаскаль не станет главным тренером испанского «Кадиса». Сообщалось, что предложения от «Кадиса» испанский специалист не получал, Абаскаль не собирается уходить из «Спартака». Эту информацию также подтверждили источники «Чемпионата».

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. Контракт Гильермо с красно-белыми действителен до лета 2025-го. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.