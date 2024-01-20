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Источник: Абаскаль не уйдёт из «Спартака» в «Кадис», у него нет предложения от клуба

Источник: Абаскаль не уйдёт из «Спартака» в «Кадис», у него нет предложения от клуба
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не станет главным тренером испанского «Кадиса». Об этом сообщает журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале «КБ Телега». Эту информацию также подтверждают источники «Чемпионата».

По информации источника, у Абаскаля в контракте с красно-белыми действительно есть пункт о выплате неустойки в случае разрыва контракта в одностороннем порядке. Тем не менее предложения от «Кадиса» испанский специалист не получал, Абаскаль не собирается уходить из «Спартака».

Напомним, Абаскаль рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера испанской команды. Его главным конкурентом является аргентинский специалист Эдуардо Бериццо. Также стоит отметить, что сегодня, 20 января, «Кадис» подтвердил отставку главного тренера Серхио Гонсалеса.

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. Контракт Гильермо с красно-белыми действителен до лета 2025 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

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