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«Спартак» заинтересован в воспитаннике «Барселоны»

«Спартак» заинтересован в воспитаннике «Барселоны»
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Московский «Спартак» проявляет интерес к 25-летнему нападающему португальской «Ароки» Рафе Мухике, который является воспитанником «Барселоны». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, с инициативой о рассмотрении испанского футболиста для усиления красно-белых выступил спортивный директор клуба Томаш Амарал.

В нынешнем сезоне Рафа Мухика принял участие в 23 матчах за «Ароку» во всех официальных турнирах, отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 2 млн. Помимо «Ароки», Рафа Мухика был игроком таких клубов, как «Лас-Пальмас» и «Лидс».

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