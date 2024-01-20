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«Монако» с Головиным обыграл «Родез» и прошёл в 1/8 Кубка Франции

«Монако» с Головиным обыграл «Родез» и прошёл в 1/8 Кубка Франции
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Сегодня, 20 января, прошёл матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встречались представляющий вторую французскую лигу «Родез» и «Монако», выступающий в Лиге 1. Игра прошла на стадионе «Поль-Линьон» в Родезе и начнётся в 19:30 мск. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу монегасков. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Франции . 1/16 финала
20 января 2024, суббота. 19:30 МСК
Родез
Родез
Окончен
1 : 3
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 10'     1:1 Музалимбожа Мамбо – 21'     1:2 Бен-Йеддер – 50'     1:3 Бен-Йеддер – 58'    

На 10-й минуте Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти. На 21-й минуте Антуан Валерио со штрафного удара навесил на линию вратарской, а там свободный Стон Музалимбожа Мамбо головой точно пробил с рикошетом от штанги.

На 50-й минуте Магнес Аклиуше выполнил хороший пас на ход Фоларину Балогуну, который вышел один на один, по итогу после борьбы с соперником мяч покатился в пустые ворота, однако Бен-Йеддер с ленточки ворот добил мяч. На 58-й минуте прошёл пострел с левого фланга в штрафную площадь хозяев, где Бен-Йеддер набежал и с подступов к вратарской отправил мяч в створ и оформил хет-трик.

Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который вышел в старте и отыграл полный матч. При этом ранее в 1/32 финала Кубка Франции «Монако» обыграл «Ланс» (2:2 и 6:5 по серии пенальти).

Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2023/2024
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