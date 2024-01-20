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«Спартак» объявил о подписании полузащитницы сборной Уганды

«Спартак» объявил о подписании полузащитницы сборной Уганды
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Пресс-служба московского «Спартака» объявила о подписании двухлетнего контракта с 25-летней опорной полузащитницей сборной Уганды Джоаной Набирье. Её предыдущим клубом был «Минск».

«Добро пожаловать в красно-белую семью, Джоан!», — подписана публикация, выложенная в официальном телеграм-канале ЖФК «Спартак».

Джоан Набирье стала первым игроком из Уганды в истории «Спартака». Она будет выступать под шестым номером.

Фото: ЖФК «Спартак»

Напомним, московский «Спартак» объявил о создании женской команды в октябре 2023 года. Женский «Спартак» возглавил 33-летний Вадим Козлов – бывший главный тренер ЖФК «Строгино», с которым он выиграл Первую лигу в 2021 году. «Спартак» будет представлен в Суперлиге, главном чемпионате среди женских команд в России.

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