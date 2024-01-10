Женский «Спартака» объявил о трансферах двух футболисток

Виктория Носенко и Татьяна Морина стали футболистками женского «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

29-летняя экс-вратарь «Локомотива» Носенко подписала двухлетний контракт со «Спартаком». 30-летняя экс-нападающая железнодорожников Морина заключила однолетнее соглашение с красно-белыми.

«Счастливы приветствовать девчонок в нашей команде! Добро пожаловать», – говорится в официальном сообщении клуба.

Отметим, что женский «Спартак» сегодня, 10 января, объявил о переходе бывшей футболистки московского ЦСКА Елизаветы Щербаковой. 26-летняя вратарь сборной России подписала с новым клубом трёхлетний контракт.

Напомним, в октябре 2023 года стало известно, что «Спартак» будет представлен в Суперлиге, главном чемпионате среди женских команд в России.