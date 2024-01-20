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«Мотивация легионера ехать в Россию – деньги». Кузьмичёв — о словах Амарала из «Спартака»

«Мотивация легионера ехать в Россию – деньги». Кузьмичёв — о словах Амарала из «Спартака»
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв прокомментировал слова нового спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, который заявил, что цель его работы в «Спартаке» – убедить футболистов приезжать в клуб не из-за денег.

«Амарал рассказал, что будет стараться приглашать таких иностранных игроков, которые стремились бы оказаться в «Спартаке» не из-за денег. За счёт чего можно сейчас замотивировать иностранных футболистов приехать в Россию не с материальной точки зрения? Честно говоря, сложно придумать такую мотивацию, потому что еврокубков у нас нет. Единственная мотивация для легионера – это финансовая составляющая. Другой такой сильной мотивации я не вижу», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» в начале марта.

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