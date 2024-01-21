Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель: Эрик Дайер точно дебютирует в матче с «Вердером»

Тухель: Эрик Дайер точно дебютирует в матче с «Вердером»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заявил, что английский новичок клуба Эрик Дайер дебютирует в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с бременским «Вердером».

«Эрик Дайер точно дебютирует в матче с «Вердером». Если ничего сверхъестественного не произойдёт, Юпамекано и Маттейс де Лигт выйдут в стартовом составе. Если всё пойдет хорошо, мы сможем дать Дайеру несколько минут», — приводит слова Тухеля Sport.de.

Напомним, контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления ещё на год.

Встреча между «Баварией» и «Вердером» пройдёт сегодня, 21 января. Матч будет проведён на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Германия - Бундеслига . 18-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Вердер
Бремен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android