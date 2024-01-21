Тухель: Эрик Дайер точно дебютирует в матче с «Вердером»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заявил, что английский новичок клуба Эрик Дайер дебютирует в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с бременским «Вердером».
«Эрик Дайер точно дебютирует в матче с «Вердером». Если ничего сверхъестественного не произойдёт, Юпамекано и Маттейс де Лигт выйдут в стартовом составе. Если всё пойдет хорошо, мы сможем дать Дайеру несколько минут», — приводит слова Тухеля Sport.de.
Напомним, контракт 29-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления ещё на год.
Встреча между «Баварией» и «Вердером» пройдёт сегодня, 21 января. Матч будет проведён на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 по московскому времени.
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