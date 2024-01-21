Кубок африканских наций, 20 января: результаты игрового дня

Вчера, 20 января, состоялось три матча в рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций-2024. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

20 января, результаты игрового дня:

Группа D

Алжир — Буркина-Фасо — 2:2.

Мавритания — Ангола — 2:3.

Группа Е

Тунис — Мали — 1:1.

После прошедшего игрового дня Ангола и Буркина-Фасо возглавляют турнирную таблицу группы D, набрав по четыре очка после второго тура. Алжир находится на третьей позиции, Мавритания замыкает таблицу квартета.

Сборная Мали единолично возглавила турнирную таблицу группы Е, завоевав четыре очка. Намибия вторая, Тунис третий, ЮАР последний. Сегодня, 21 января, Намибия и ЮАР сыграют в очной встрече. Также сегодня пройдут матча второго тура в группе F.