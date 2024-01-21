Кубок Азии, 21 января: расписание игрового дня

Сегодня, 21 января, в Кубке Азии состоятся два матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

21 января, расписание игрового дня

Группа F:

17:30 мск. Оман — Таиланд;

20:30 мск. Киргизия — Саудовская Аравия.

Вчера, 20 января, в Кубке Азии состоялось два матча. В матче группы Е сборная Южной Кореи сыграла вничью с Иорданией (2:2). Также в матче группы Е сборная Бахрейна обыграла Малайзию со счётом 1:0.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.