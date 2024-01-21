Червиченко: у «Зенита» наметился новый вектор — гробить российских футболистов

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о «Зените».

«Странно, что «Зенит» вообще кого-то ищет на замену Круговому. Или у них такое развлечение — гробить российских футболистов у себя на лавке. Мне кажется, у них и без Кругового хватает игроков.

Чтобы заманить Хлусевича деньгами, «Зениту» сначала надо заманить руководство «Спартака». Не думаю, что в здравом смысле можно за Хлусевича сделать предложение, от которого нельзя отказаться. За реальные деньги «Спартак» его вряд ли отпустит, а «Зенит» ещё не настолько сошёл с ума, чтобы сделать двойное предложение. Если всё же предложение последует, то тут выбор такой: либо ты лавочный чемпион, либо ты играешь и трофеев гораздо меньше, если вообще таковые будут. Не вижу смысла «Спартаку» расставаться с ним — Хлусевич выглядит неплохо и получает игровое время.

Но «Зенит» действительно может сделать какое-то предложение, от которого тяжело будет устоять. Мне кажется, у «Зенита» наметился такой вектор развлечения — гробить российских игроков: мариновать на лавке и сводить их мастерство если не к нулю, то к уровню посредственности», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.