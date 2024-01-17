В «Пари НН» рассказали, сколько «Ференцварош» заплатит за трансфер Севикяна

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о том, какую сумму нижегородская команда получит за трансфер полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош». По словам функционера, венгерцы заплатят команде из Нижнего Новгорода € 1,2 млн, а также отдадут процент от перепродажи армянского игрока.

«€ 1,2 млн плюс 7% от дальнейшей перепродажи», – приводит слова генерального директора «Пари Нижний Новгород» «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян сменил клубную прописку. Он покинул «Пари Нижний Новгород» и перешёл в венгерский «Ференцварош».

Напомним, в нынешнем сезоне Эдгар Севикян в общей сложности принял участие в 24 матчах «Пари Нижний Новгород». Ему удалось записать на свой счёт семь забитых мячей.