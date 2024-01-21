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Радимов высказал мнение, какие позиции нужно усилить «Спартаку» в зимнее окно

Радимов высказал мнение, какие позиции нужно усилить «Спартаку» в зимнее окно
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить московскому «Спартаку» в зимнее трансферное окно.

«Я думаю, что красно-белым нужен игрок креативный, «десятка», который будет созидать. Потому что Игнатова «штормит», он даже в составе не всегда выходит. Стабильности ему не хватает. А все остальные полузащитники в основном оборонительного плана. Так что нужен игрок, который будет связывать оборону и атаку — это в первую очередь. Может, на фланг ещё кого-то», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков за 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» под руководством Владимира Ивича — 38 очков за аналогичное количество игр. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 36 очков за 18 матчей. Замыкает тройку московское «Динамо» — 30 очков за те же 18 матчей.

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