«Краснодар» объявил о продлении контракта с Жоау Батчи

Футбольный клуб «Краснодар» на официальном сайте объявил о продлении контракта с вингером команды Жоау Батчи. Стороны подписали новое соглашение сроком на 3,5 года, которое завершится 30 июня 2027 года.

Батчи дебютировал за «Краснодар» осенью 2022 года. На его счету 44 матча, 4 гола и 5 результативных передач. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах за «Краснодар», где забил один гол и отдал три голевых передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в € 3,5 млн.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, находясь на первом месте в турнирной таблице. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион страны, «Зенит», занимает вторую строчку в турнирной таблице. Команда Сергея Семака, которая становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд, отстаёт от лидера на два очка.