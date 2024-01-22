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«Реал» предложил Мбаппе десятый номер, который принадлежит Модричу — Sports Zone

«Реал» предложил Мбаппе десятый номер, который принадлежит Модричу — Sports Zone
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«Реал» предложил французскому нападающему Килиану Мбаппе десятый номер, который принадлежит полузащитнику Луке Модричу, сообщает Sports Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между «Реалом» и представителями Килиана Мбаппе привели к принципиальному соглашению. При этом, Мбаппе хочет услышать последние аргументы от «ПСЖ», прежде чем окончательно подтвердить свой переход в мадридский клуб.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его соглашение с парижанами истекает с 2024 году.

Ранее сообщалось, что Модрич не станет продлевать контракт с мадридской командой и продолжит карьеру в другом клубе. Одним из вариантов продолжения карьеры является Саудовская Аравия.

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