Жота — о дубле «Борнмуту»: я стараюсь быть в нужное время в нужном месте

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота высказался по итогам игры 21-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (4:0).

«Сложно объяснить, я стараюсь быть в нужное время в нужном месте. Это такое естественное чувство в игре. Я стараюсь помогать команде голами и передачами. «Борнмут» был хорош, во втором тайме — просто великолепен. После внесённых изменений у нас всё пошло получше», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, в состоявшемся накануне матче португальский нападающий оформил дубль, а «Ливерпуль» добился победы со счётом 4:0. После 21 тура мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.