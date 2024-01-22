Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея-Бисау — Нигерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жота — о дубле «Борнмуту»: я стараюсь быть в нужное время в нужном месте

Жота — о дубле «Борнмуту»: я стараюсь быть в нужное время в нужном месте
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота высказался по итогам игры 21-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (4:0).

«Сложно объяснить, я стараюсь быть в нужное время в нужном месте. Это такое естественное чувство в игре. Я стараюсь помогать команде голами и передачами. «Борнмут» был хорош, во втором тайме — просто великолепен. После внесённых изменений у нас всё пошло получше», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, в состоявшемся накануне матче португальский нападающий оформил дубль, а «Ливерпуль» добился победы со счётом 4:0. После 21 тура мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.

Материалы по теме
Юрген Клопп высоко отозвался о трансферной политике «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android