Юрген Клопп высоко отозвался о трансферной политике «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансферную политику английского клуба.

«В «Ливерпуле» по-особенному работают над трансферами. Перед ними мы должны подумать дважды, трижды, четырежды. Нужна полная уверенность в том, что всё получится.

Я не думаю, что хоть один наш крупный трансфер провалился. Кто-то назовёт Дарвина Нуньеса, но он выдающийся игрок, и я очень счастлив, что он с нами, а не с кем-то ещё. Первый год был сложным для него, но он уже забил приличное количество голов. Возможно, их всё ещё мало, учитывая, сколько у него моментов, но я полностью доволен.

Игрокам нужно время. Робертсон какое-то время после перехода сидел на скамейке. Фабиньо тоже потребовалось время. Одним нужно время на адаптацию, у других всё получается сразу. Салах забил в первой игре, как и ван Дейк, хоть это вообще не его работа. Сделать всё правильно – это большой вызов.

Несмотря на все эти горячие обсуждения на тему трансферов и дня дедлайна, мы должны сохранять спокойствие и действовать правильно. Иногда это непросто из-за давления со стороны. Если ты почувствуешь это, то совершишь покупку из-за паники», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: