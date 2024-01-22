Сенников: Тикнизян перерос «Локомотив», в переход в «Зенит» верится

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на слухи о возможном переходе Наира Тикнизяна в «Зенит».

«У «Зенита» есть финансовые возможности, поэтому в возможный переход Тикнизяна верится. Если «Локомотив» Миранчука в Европу за € 15 млн продал, то продать Тикнизяна в «Зенит» за € 12 млн будет успехом. В Европе за Наира столько точно никто бы не заплатил. Если клуб работает над тем, чтобы правильно развивать и продавать футболистов, то сейчас идеальный момент для продажи Тикнизяна — он на пике.

Болельщики «Локо» должны нормально отнестись к переходу Тикнизяна в «Зенит». Он переходит в открытую, клуб от этого финансово только выигрывает. Наир перерос «Локомотив», у него нет конкуренции. Наверняка переход в «Зенит» был бы для него хорошим. Либо же надо уезжать в Европу», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.