Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин высказался о слухах об интересе «Зенита» к Тикнизяну, Хлусевичу и Скопинцеву

Аршавин высказался о слухах об интересе «Зенита» к Тикнизяну, Хлусевичу и Скопинцеву
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» хочет приобрести российского крайнего защитника в зимнее трансферное окно.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые заинтересованы в подписании российского левого защитника и рассматривают на эту позицию Дмитрия Скопинцева («Динамо»), Даниила Хлусевича («Спартак»), Юрия Горшкова («Крылья Советов») и Наира Тикнизяна («Локомотив»).

«По идее, просто есть понимание, что у «Зенита» ушел русский левоногий защитник Круговой, поэтому всех трех лучших из лиги на этой позиции называют. Больше мне нечего добавить. Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Хлусевич вообще правоногий. Скопинцева мы знаем, он в «Зените» уже был. Их называют, потому что «Зенит» больше не может брать иностранцев, уже перебор», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков за 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков за аналогичное количество игр.

Материалы по теме
Аршавин предположил, почему Ильзат Ахметов выбрал «Зенит» вместо «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android