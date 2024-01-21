Аршавин высказался о слухах об интересе «Зенита» к Тикнизяну, Хлусевичу и Скопинцеву

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» хочет приобрести российского крайнего защитника в зимнее трансферное окно.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые заинтересованы в подписании российского левого защитника и рассматривают на эту позицию Дмитрия Скопинцева («Динамо»), Даниила Хлусевича («Спартак»), Юрия Горшкова («Крылья Советов») и Наира Тикнизяна («Локомотив»).

«По идее, просто есть понимание, что у «Зенита» ушел русский левоногий защитник Круговой, поэтому всех трех лучших из лиги на этой позиции называют. Больше мне нечего добавить. Среди всех я бы выбрал Тикнизяна. Хлусевич вообще правоногий. Скопинцева мы знаем, он в «Зените» уже был. Их называют, потому что «Зенит» больше не может брать иностранцев, уже перебор», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков за 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков за аналогичное количество игр.