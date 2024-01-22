Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам с общей группой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам с общей группой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Норвежский футболист может использоваться тренерским штабом «горожан» в матчах уже в конце января. Напомним, с 9 декабря форвард не играл из-за травмы ноги.

В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Ранее стало известно о возможном переходе в «Вест Хэм» полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Калвина Филлипса.