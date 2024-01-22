Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам с общей группой

Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам с общей группой
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам с общей группой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Норвежский футболист может использоваться тренерским штабом «горожан» в матчах уже в конце января. Напомним, с 9 декабря форвард не играл из-за травмы ноги.

В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Ранее стало известно о возможном переходе в «Вест Хэм» полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Калвина Филлипса.

Материалы по теме
Игрок «Манчестер Сити» Филлипс перейдёт в «Вест Хэм» на правах аренды — Алан Никсон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android