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Мележиков рассказал, на какую зарплату Бальде пришёл в «Спартак»

Мележиков рассказал, на какую зарплату Бальде пришёл в «Спартак»
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, на какую зарплату Кейта Бальде приходил в клуб, а также объяснил, почему нынешний главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль убрал Бальде и Шамара Николсона из команды.

«Бальде пришёл на зарплату больше € 2 млн? Да, но она меньше, чем у лидеров команды.

Абаскаль убрал Бальде, потому что считал его слишком весёлым на тренировках? Мнение такое, что он приходит не тренироваться, а всех веселить, разбалансирует фокус команды от тренера на себя. Мы убедили тренера не принимать резких решений по Бальде. На тот момент было желание, чтобы Гильермо его не видел даже в раздевалке. Такая же история была с Шамаром. Но куда убрать из раздевалки игрока, на которого вы вчера потратили € 9 млн? Пришлось объяснять тренеру, что это эмоциональное решение», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Бальде выступает за испанский «Эспаньол», а Николсон – за французский «Клермон». Оба футболиста покинули «Спартак» летом 2023 года на правах аренды.

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