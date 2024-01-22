«Папа считал, что Бакаев суперзвезда». Мележиков о том, почему Зелимхан ушёл из «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему красно-белым в своё время не удалось сохранить в клубе Зелимхана Бакаева, который на данный момент принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».

«Почему не удалось сохранить Бакаева? Было трудно договориться по деньгам. С папой его я разговаривал, спортивный директор. Папа считал, что Бакаев у нас — суперзвезда. Сейчас уже не помню, но на тот момент требования по зарплате и приписному были очень существенными. Говорили о сумме в € 1,8-2 млн? В какой-то момент было больше. Когда я показал цифры руководителю, он сказал, что мы не будем этого делать», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, летом 2022 года у Зелимхана Бакаева истёк контракт со «Спартаком». Бакаев на правах свободного агента перешёл в санкт-петербургский «Зенит». В данный момент Зелимхан выступает на правах аренды за эмиратскую «Аль-Вахду».