Агент Гурцкая рассказал, какую зарплату «Краснодар» предлагал Эдгару Севикяну за переход

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, как проходили переговоры «Краснодара» с «Пари НН» о покупке полузащитника Эдгара Севикяна, в частности поделился подробностями о предлагаемой зарплате.

«Краснодар» хотел купить Севикяна. Они предложили парню очень скромные условия, 2 или 2,5 млн рублей в месяц. Когда закрылась история по «Ференцварошу», когда стало понятно, что история для «Краснодара» закрыта, они спросили у его представителей: «Вы не могли предложить нам поторговаться?», — сказал Мележиков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, 17 января, «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе полузащитника Эдгара Севикяна. Игрок сборной Армении перебрался в «Ференцварош». С клубом из чемпионата Венгрии 22-летний футболист заключил соглашение до июня 2028 года.