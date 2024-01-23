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Помощник тренера «Слована» сообщил о матче с московским «Динамо», но позже изменил пост

Любош Бенковский, помощник главного тренера братиславского «Слована» Владимира Вайсса опубликовал пост, в котором рассказал, с кем команда проведёт товарищеские матчи на тренировочных сборах в Катаре.

В список соперников вошло московское «Динамо», однако, спустя некоторое время упоминание российского клуба было удалено, сообщает ŠPORT.sk.

Напомним, ранее «Ахмат» объявил о переходе бразильского защитника Лукаса Ловата, который ранее выступал за братиславский «Слован».

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков. В первом матче после зимней паузы «Динамо» встретится с «Локомотивом». Матч запланирован на 2 марта.

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