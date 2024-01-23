Андрей Канчельскис: «Спартак» предлагал шикарные условия

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Рейнджерс» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» в 1991 году.

«Перед развалом Союза Романцев приглашал меня из донецкого «Шахтёра» в «Спартак». Сидели на кухне у Олега Ивановича, завтракали, разговаривали. Мы и по сей день нормально общаемся. Условия по тем временам предлагались шикарные — жильё, дача, машина. По крайней мере, на словах. Мы же никаких бумаг не подписывали, всё на доверии строилось. Если бы по-человечески договорились, наверное, я играл бы в «Спартаке». У меня и по сей день с агентом нет контракта — только устная договорённость. В моём понимании, если руки пожал и сказал да — это конечный результат. Бумаги, обман, проходимцы — раньше такого не было.

Я тогда сказал Романцеву: «Олег Иваныч, я хочу попробовать силы за границей». Он поблагодарил меня за честный ответ. Агенты уже работали в этом направлении, и у меня было твёрдое желание уехать», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.