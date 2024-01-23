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Орлов назвал двух молодых игроков «Зенита», которых хочет видеть в основном составе

Орлов назвал двух молодых игроков «Зенита», которых хочет видеть в основном составе
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов хотел бы чаще видеть в составе основной команды «Зенита» 19-летнего полузащитника Дмитрия Васильева и 20-летнего хавбека Александра Коваленко.

«Васильев и Коваленко мне очень нравятся оба. Нужно обязательно, чтобы они были около основного состава или даже в нём. Но не могут футболисты без травм, без жёлтых карточек, превращающихся в красные, им обязательно нужна подмена. Чемпионская команда должна иметь на каждую позицию хорошего дублёра», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, Васильев является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Коваленко перешёл в «Зенит» из «Сочи» минувшим летом. В нынешнем сезоне футболист сыграл в 11 матчах во всех соревнованиях, в которых сделал один ассист.

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