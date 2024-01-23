Андрей Канчельскис выбрал двух лучших тренеров в своей карьере

Бывший российский нападающий Андрей Канчельскис назвал Алекса Фергюсона и Валерия Лобановского главными тренерами в своей карьере.

«Я у многих хороших тренеров работал. Но выделю Фергюсона и Лобановского. Духовитость, которая была у Лобановского и Фергюсона, — обязательно должна быть. Я стараюсь донести до своих футболистов, что в любой ситуации нужно играть до конца. Примеров много: я сам видел и сам участвовал. Финал «МЮ» — «Бавария» 1999 года в этом плане показательный. Другая команда уже сдалась бы, а «Манчестер» за пару минут всё перевернул. Тот же «Ливерпуль» проигрывал «Милану» 0:3, но отыгрался и взял Лигу чемпионов. Вот этот дух победителя должен быть у команды. Если нет силы духа, сила в ногах не поможет», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Под руководством Фергюсона Канчельскис играл за английский «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Лобановский тренировал Канчельскиса в киевском «Динамо» с 1988 по 1990 год.