«Зенит» близок к трансферу Тикнизяна за € 8 млн, ЦСКА получит процент от сделки — Источник

«Зенит» находится на продвинутой стадии переговоров с «Локомотивом» по трансферу 24-летнего защитника Наира Тикнизяна, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, сумма сделки составит € 8 млн плюс бонусы. Также в сделку может быть заложена сумма, которую получит ПФК ЦСКА за перепродажу своего бывшего футболиста. Армейцы могут выручить 10% от прибыли «Локомотива». Трансфер должен быть завершён в ближайшее время.

Напомним, в текущем сезоне на счету левого защитника Тикнизяна 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», восемь забитых голов и пять результативных передач. Помимо позиции на левом фланге обороны, в некоторых матчах главный тренер Михаил Галактионов переводил Наира выше на роли левого полузащитника и левого вингера.