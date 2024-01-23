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«Динамо» обыграло «Слован» в первом матче на зимних сборах

«Динамо» обыграло «Слован» в первом матче на зимних сборах
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Сегодня, 23 января, состоялся первый контрольный матч московского «Динамо» на учебно-тренировочных сборах. Соперником бело-голубых стал словацкий «Слован». Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск. Москвичи одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче забила команда из Братиславы. На 4-й минуте отличился грузинский защитник Джаба Канкава. Российский клуб отыгрался на 20-й минуте благодаря забитому мячу мексиканского полузащитника Луиса Чавеса. Второй гол москвичей на своё счёт записал 19-летний Александр Чупаёв.

Напомни, первый сбор московской команды проходит с 13 по 25 января в Катаре.

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков.

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