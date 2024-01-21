Радимов: не удивлюсь, если «Динамо» в это «окно» никого не подпишет

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо» и сборной России Владислав Радимов высказался о трансферной политике бело-голубых в зимнее окно. Напомним, «Динамо» пока что не провело ни одного трансфера.

«Почему «Динамо» молчит на трансферном рынке? Ну почему «Динамо» молчит – они же продлили контракт с Лещуком! (Смеется.) А так я думаю, что они сделают ставку на следующий год, а в этом у них достаточно хороший состав. Ну и летом игроки были приобретены с опозданием – я думаю, Личка хочет посмотреть воочию, как это все выглядит, провести сбор, а дальше уже принимать решение. Не удивлюсь, если «Динамо» в это «окно» никого не подпишет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Команда Марцела Лички набрала 32 очка после 18 матчей чемпионата. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар», набравший 38 очков за 18 встреч.