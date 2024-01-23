Фабрицио Романо подтвердил возможный переход в «Спартак» форварда «Твенте»

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде согласовал личные условия контракта с московским «Спартаком». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Спартак» сделал «Твенте» официально предложение о покупке костариканца. Стороны пришли к соглашению практически по всем деталям сделки. Переговоры находятся на завершающей стадии.

Угальде имеет опыт выступления за сборную Коста-Рики. Форвард играет за «Твенте» с 2021 года. В текущем сезоне 21-летний нападающий провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.