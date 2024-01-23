Стали известны восемь участников плей-офф Кубка Азии

Сегодня, 23 января, состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группах B и С. По итогам этих встреч, а также игр в группе А, которые прошли 22 января, стали известны шесть сборных, обеспечивших себе участие в раунде плей-офф турнира.

Список сборных, прошедших в стадию плей-офф Кубка Азии:

1. Катар;

2. Таджикистан;

3. Австралия;

4. Узбекистан;

5. Иран;

6. ОАЭ;

7. Сирия;

8. Палестина.

Завтра, 24 января, в матчах 3-го тура группового этапа Кубка Азии встретятся команды из группы D: Ирак сыграет с Вьетнамом, а сборная Японии — с Индонезией.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.