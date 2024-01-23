Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мавритания — Алжир. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Личка назвал игроков, которые приехали на сборы наиболее подготовленными

Тренер «Динамо» Личка назвал игроков, которые приехали на сборы наиболее подготовленными
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после первого контрольного матча на зимних учебно-тренировочных сборах с братиславским «Слованом» (2:1) высказался о состоянии, в котором футболисты приехали на сборы.

«Я очень доволен опытными игроками: Паршивлюком, Смоловым, Бальбуэной, Фоминым. Тем же Тюкавиным – не хочу перечислять всех. Они приехали на сборы хорошо подготовленными.

Но была группа, которая приехала менее подготовленной. Это больше молодые игроки. Поэтому в первом тайме была другая игра и другое движение, а во втором мы больше бегали без мяча, потому что молодые игроки не успевали», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

Напомни, первый сбор московской команды проходит с 13 по 25 января в Катаре.

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков.

Материалы по теме
Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» над братиславским «Слованом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android