Тренер «Динамо» Личка назвал игроков, которые приехали на сборы наиболее подготовленными

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после первого контрольного матча на зимних учебно-тренировочных сборах с братиславским «Слованом» (2:1) высказался о состоянии, в котором футболисты приехали на сборы.

«Я очень доволен опытными игроками: Паршивлюком, Смоловым, Бальбуэной, Фоминым. Тем же Тюкавиным – не хочу перечислять всех. Они приехали на сборы хорошо подготовленными.

Но была группа, которая приехала менее подготовленной. Это больше молодые игроки. Поэтому в первом тайме была другая игра и другое движение, а во втором мы больше бегали без мяча, потому что молодые игроки не успевали», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

Напомни, первый сбор московской команды проходит с 13 по 25 января в Катаре.

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков.