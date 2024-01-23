Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» над братиславским «Слованом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды над братиславским «Слованом» (2:1) в первом контрольном матче на зимних учебно-тренировочных сборах.

«Каждая победа, особенно над таким хорошим соперником, добавляет уверенности. Надо сказать, что мы только в начале подготовки. Первый тайм был позитивным и лучше второго, в котором соперник должен был забивать пару мячей. У нас мало что получалось после перерыва. Понятно, что ещё вчера ребята работали достаточно жёстко и выходили на поле с тяжёлыми ногами. Но мы должны уметь играть на фоне усталости», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

Напомни, первый сбор московской команды проходит в Катаре с 13 по 25 января.

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков.