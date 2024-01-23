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Защитник сборной Анголы Гаспар прокомментировал интерес со стороны ЦСКА

Защитник сборной Анголы Гаспар прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
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Защитник португальской «Эштрелы» и сборной Анголы Киалонда Гаспар прокомментировал интерес со стороны московского ЦСКА.

«Что я думаю об интересе «Порту», «Лилля» и московского ЦСКА? Для профессионального игрока всегда приятно слышать хорошие вещи. Я не буду лгать, если это произойдёт, то я буду очень счастлив. Не только я, но и люди, которые меня сопровождают и по-настоящему любят. Однако я не буду сейчас говорить об этих вещах», — приводит слова Гаспара Record.pt.

Напомним, ранее агент игрока подтвердил, что ЦСКА и калининградская «Балтика» интересуются защитником. При этом у балтийцев более серьёзный интерес.

Гаспар в нынешнем сезоне сыграл за «Эштрелу» 17 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом. Кроме того, Киалонда является капитаном португальской команды и сейчас вызван в сборную Анголы на Кубок африканских наций, где отыграл полные два матча. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн.

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