В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Гамбии и Камеруна. Команды играют на стадионе «Стад де ла Пе» в городе Буаке, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 мск.
На 56-й минуте форвард Камеруна Карл Токо Экамби вывел свою команду вперёд.
После двух сыгранных туров сборная Камеруна располагается на третьей строчке в группе С, имея одно очко в активе. Гамбия с нулём очков замыкает таблицу.
Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.
- 23 января 2024
-
21:42
-
21:35
-
21:28
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:40
-
20:37
-
20:35
-
20:23
-
20:20
-
20:12
-
20:12
-
20:06
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:54
-
19:46
-
19:30
-
19:24
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:06
-
19:06
-
19:00
-
18:56
-
18:53