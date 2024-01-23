В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Гамбии и Камеруна. Команды играют на стадионе «Стад де ла Пе» в городе Буаке, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 мск.

На 56-й минуте форвард Камеруна Карл Токо Экамби вывел свою команду вперёд.

После двух сыгранных туров сборная Камеруна располагается на третьей строчке в группе С, имея одно очко в активе. Гамбия с нулём очков замыкает таблицу.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.